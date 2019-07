El movimiento lucha contra el abuso de los ultraprocesados mediante el consumo de ‘comida real’

El Realfooding es un movimiento que ha surgido en internet, de la mano del nutricionista Carlos Ríos, que defiende la alimentación a base de la comida real para mejorar la salud de la población y luchar en contra la epidemia de ultraprocesados.

Este movimiento no es una dieta, sino un estilo de vida. El ‘realfooding’ supone combinar los alimentos de verdad, si es posible, respetando la gastronomía propia y el comercio local para así, a la vez que ayudas a tu cuerpo, también ayudas a la alimentación de los demás, a los productores locales y al medioambiente.

Para empezar, es necesario saber la diferencia entre ‘comida real’ y un ‘ultraprocesado’. El concepto de comida real engloba a todos los alimentos que han sido mínimamente procesados y que este procesamiento industrial o artesanal no ha empeorado la calidad de la composición. Para entendernos, los alimentos naturales (verduras, fruta, carne sin procesar, pescado, legumbres, etc.) son todos aquellos con los que siempre han cocinado nuestros abuelos. Por el otro lado, están los ultraprocesados, lo opuesto a la comida real. Carlos Ríos los define como “todas las preparaciones industriales comestibles elaboradas a partir de sustancias de otros alimentos o sintéticas, con diferentes técnicas de procesamiento y cuyo consumo tiene efectos negativos para la salud”.

Básicamente, lo que se reivindica es comer y cocinar con ingredientes frescos, reconocibles y sin añadidos.

Clasificación de alimentos

Existen dos conceptos relacionados pero muy diferentes entre sí: procesado y ultraprocesado. Ambos hacen referencia a un procedimiento por el que pasan los alimentos, sin embargo, no tienen las mismas implicaciones en nuestra salud.

Por ello, encontramos tres grupos de alimentos:

La comida real

Como hemos mencionado anteriormente, la ‘comida real’ son todos aquellos alimentos que apenas son procesados o cuyo procesamiento industrial no ha empeorado la calidad de la composición ni ha interferido negativamente en sus propiedades saludables presentes de manera natural. Son los siguientes:

– Verduras, hortalizas y frutas

– Frutos secos

– Legumbres

– Pescado y marisco

– Cereales 100% integrales o de grano entero

– Huevos

– Carnes sin procesar

– Leche fresca

– Hierbas, especias y semillas

– Cafés e infusiones

Los buenos procesados

Son los alimentos reales con un procesamiento industrial o artesanal beneficioso o inofensivo con respecto a sus propiedades saludables. Tienen como requisito que la aplicación del procesamiento que interfieren tienen que mantener o aumentar la calidad del alimento, si la disminuye que sea mínimamente.

Un alimento reconocible y básico sigue siendo su ingrediente principal. Suelen estar envasados y llevan una etiqueta nutricional en la que se leen entre 1 y 5 ingredientes que no superan las cantidades significativas (menor o igual al 5-10% del total) de azúcar, harina refinada o aceite vegetal refinado.

– Aceite de oliva virgen extra

– Leche UHT, yogures y lácteos fermentados

– Panes integrales 100%

– Chocolate negro o cacao en polvo (mínimo un 70%)

– Gazpacho envasado

– Legumbres en bote

– Pescado enlatado

– Bebidas vegetales sin azúcares añadidos

– Jamón ibérico de bellota

– Comida real congelada: frutas, verduras, pescado, etc.

– Comida real envasada al vacío

Los ultraprocesados

Los humanos creamos a los ultraprocesados hace poco menos de un par de siglos. Al principio no daban problemas, pero han aumentado tanto que se les relaciona con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer.

Son productos en los que la presencia de alimentos básicos es prácticamente testimonial. Estos preparados suelen tener cinco o más ingredientes entre lo que se encuentran las harinas refinadas, aceites vegetales refinados, los azúcares añadidos, los adictivos y la sal. Con ellos, lo que se consigue son productos duraderos, listos para consumir, atractivos y muy rentables para que se consuman por encima del resto de alimentos. Es decir, se les añade, retira, mezcla o texturiza una serie de ingredientes de baja calidad que, por si fuera poco, disminuye también la calidad del producto. Por lo que se traduce en un producto que se vende como alimento pero que fisiológicamente, en nuestro organismo, puede tener efectos perjudiciales en menor o mayor medida. Actualmente, existen muchos alimentos que nos malnutren y dañan a corto, medio y largo plazo por su pésima calidad.

– Refrescos y bebidas azucaradas

– Bebidas energéticas

– Zumos envasados

– Lácteos azucarados

– Bollería

– Panes refinados

– Carnes procesadas

– Pizzas industriales

– Galletas y derivados

– Cereales refinados y barritas

– Precocinados y listos para calentar y freír

– Patatas fritas y snacks salados

– Dulces, chucherías y helados

– Productos dietéticos o de adelgazamiento

– Salsas comerciales

– Pescados procesados

Además, los ultraprocesados serían mucho más caros si asumieran el impacto medioambiental y de salud que provocan. Los residuos de plástico del envasado de estos productos acaban en los océanos. Su excesiva producción y transporte contamina el planeta de forma acelerada. Agotan los recursos de agua, talan los bosques y selvas para la plantación de monocultivos y destruyen la fauna y la flora hasta extinguir especies. Cualquier forma de producción de alimentos tiene un impacto ambiental, pero la de los ultraprocesados es las que más.

‘Cuanto menos, mejor’ es la recomendación su consumo. No están prohibidos, simplemente deben ser excepciones, y tomarlas siempre de manera consciente, como hacen los ‘realfooders’ -quienes siguen el movimiento- , que no hacen dieta, no intentan pasar hambre para adelgazar ni estar un mes comiendo solo lechuga. Tampoco comen galletas 0%, productos light o bajos en calorías. Los ‘realfooders’ comen comida real, cuidan su salud y lo mejor de todo, disfrutan con ello.